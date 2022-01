Legende: Ein Rennen mehr in Wengen Die Lauberhornrennen 2022 beginnen bereits am Donnerstag. Keystone/Archiv

Abgesagter Super-G findet in Wengen statt

Der in Lake Louise und in Bormio abgesagte Weltcup-Super-G der Männer wird in Wengen nachgeholt. Das Rennen wird im Berner Oberland am Donnerstag, 13. Januar, ausgetragen. Der Super-G eröffnet am Lauberhorn das Programm, das nunmehr 4 Rennen umfasst. Am Freitag und Samstag sind Abfahrten vorgesehen, den Abschluss am Sonntag bildet der Slalom. In Wengen fand bisher einmal ein Weltcup-Super-G statt. Vor 28 Jahren siegte der für Luxemburg fahrende Vorarlberger Marc Girardelli vor den Norwegern Jan Einar Thorsen und Atle Skaardal.