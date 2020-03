Monney holt an Junioren-WM Abfahrtsgold

Für die Schweiz hat die Junioren-WM im norwegischen Narvik ideal begonnen: Alexis Monney bescherte der Schweiz zum Auftakt in der Abfahrt Gold. Der 20-jährige Freiburger distanzierte Simon Talacci/ITA um 17 Hundertstel, Dritter wurde Stefan Rieser (AUT/+0,23 Sekunden). Gaël Zulauf verpasste das Podest als Vierter um 2 Hundertstel. Dank Monney gewann die Schweiz zum 3. Mal in Serie Juniorengold in der Abfahrt (Marco Odermatt 2018, Lars Rösti 2019). Die Abfahrt der Frauen gewann Magdalena Egger/AUT; Janine Schmitt war als Sechste beste Schweizerin.