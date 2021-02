Legende: Ende einer grossen Karriere Nach dem WM-Riesenslalom ist für Ted Ligety Schluss. Keystone

Ligety hört nach dem WM-Riesenslalom auf

Ted Ligety beendet nach 17 Jahren im Weltcup seine Karriere. Der Riesenslalom an der WM in Cortina am 19. Februar wird sein letztes Rennen sein. «Ich habe diesem Sport alles gegeben, was ich habe. Und ich bin dankbar für alles, was mir der Skirennsport zurückgegeben hat», schrieb der 36-jährige US-Amerikaner auf Instagram. Sein reichhaltiges Palmarès zieren 2 Olympiasiege, 5 WM-Titel, 2 WM-Bronzemedaillen, 5 Riesenslalom-Kristallkugeln und 25 Weltcupsiege. Er habe sich «alle Kindheitsträume» erfüllt. Nun blicke er voraus auf mehr Zeit mit seiner Familie. Mit seiner Frau Mia hat Ligety drei Söhne: Jax (3 Jahre alt) und die Zwillinge Will und Alec (6 Monate). Ausserdem gründete er 2006 die Firma Shred, die Ski-Ausrüstung herstellt.