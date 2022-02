Legende: Zeigte in Zell am See eine gute Vorstellung Aline Danioth. Keystone

Danioth im Europacup zum Dritten

Aline Danioth hat auch den dritten Europacup-Einsatz in dieser Saison erfolgreich absolviert. Nach dem doppelten Erfolg von Meiringen-Hasliberg vorletzte Woche siegte die 23-jährige Urnerin auch beim Slalom in Zell am See (AUT). Mit Elena Stoffel als Dritte fuhr eine weitere Schweizerin auf das Podest. Danioth, die erst Ende Dezember nach fast zweijähriger Verletzungspause das Comeback gegeben hatte, wurde für die Olympischen Spiele in Peking selektioniert. Dies hat sie ihren Leistungen im Europacup zu verdanken. Im Weltcup fuhr sie bei ihren beiden Starts in den Slaloms in Lienz und Schladming auf den 25. respektive 22. Platz.