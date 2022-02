Legende: Schaffts erneut auf das Treppchen Delia Durrer zeigt sich in Form. Keystone/Archiv

Durrer doppelt nach

24 Stunden nach der Premiere schaffte es Delia Durrer auch in der zweiten Europacup-Abfahrt in Crans-Montana aufs Podest. Die 19-jährige Innerschweizerin verlor auf Siegerin Inni Wembstad aus Norwegen 33 Hundertstel und auf die zweitplatzierte Schwedin Jonna Luthman (SWE) gar nur eine Hundertstelsekunde. Durrer gewann letzte Saison die Schweizer Meisterschaften in der Abfahrt, im Super-G und in der Kombination. Vor dem Wochenende von Crans-Montana hatte sie es im Europacup noch nie aufs Podest geschafft.