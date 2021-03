Legende: Bei ihrem ersten und einzigen Weltcup-Rennen in Lenzerheide Vor 5 Jahren fuhr Corinne Suter im Super-G auf Rang 30. Keystone

Erstes Abfahrtstraining in Lenzerheide fällt Wetter zum Opfer

Das für Montag geplante erste Abfahrtstraining zum Weltcupfinal in Lenzerheide wurde aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt. «Wegen des starken Schneefalls, der Prognose für Sonntag-Abend und den laufenden Arbeiten auf der Strecke haben die Jury, die Organisatoren und Swiss-Ski beschlossen, das erste Abfahrtstraining abzusagen», schreibt die FIS in einer Mitteilung. Damit muss das zweite geplante Training am Dienstag stattfinden, dass die Abfahrt am Mittwoch durchgeführt werden kann.

Schild gibt Rücktritt bekannt

Slalom-Spezialistin Bernadette Schild hat ihre Karriere nach langwierigen Verletzungsproblemen beendet. 11 Wochen nach dem zweiten Kreuzbandriss innerhalb von 14 Monaten erklärte die 31-jährige Österreicherin ihren Rücktritt. «Ich musste mir einfach die Frage stellen, ob ich mir zutraue, wieder ans Limit und auch darüber hinaus zu gehen, und die ehrliche Antwort darauf ist nein», sagte die gebürtige Salzburgerin. Die besten Ergebnisse erzielte Schild mit den zweiten Plätzen in Flachau 2018 und in Lenzerheide 2013. Insgesamt stand sie im Weltcup 8 Mal auf dem Podest.