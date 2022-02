Europacup: Janutin siegt in Norwegen, Durrer in Crans Dritte

Legende: Im hohen Norden im Schuss Fadri Janutin. keystone/Archiv

Janutin in Norwegen siegreich

Fadri Janutin hat den Europacup-Riesenslalom im norwegischen Oppdal gewonnen. Der 22-Jährige nahm dem Italiener Filippo Della Vite 62 und dem Deutschen Anton Grammel 64 Hundertstel ab. Für den Bündner ist es der 2. Sieg im Europacup innert kurzer Zeit. Ende Januar hatte er bereits den Slalom im französischen Vaujany für sich entschieden. Im Weltcup kam der Athlet vom Skiklub Obersaxen bis anhin noch nicht zum Zug.

Durrer mit 1. Exploit im Europacup

Bei der Abfahrt in Crans-Montana schaffte es die 19-jährige Innerschweizerin Delia Durrer erstmals im Europacup aufs Podest. Auf die österreichische Siegerin Franziska Gritsch verlor Durrer als Dritte zwei Zehntelsekunden. Durrer gewann letzte Saison die Schweizer Meisterschaften in der Abfahrt, im Super-G und in der Kombination. In Crans-Montana war sie die jüngste Fahrerin unter den Top 25.