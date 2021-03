Legende: Tritt ab Hannes Reichelt wird sich in Lenzerheide beim Super-G als Vorläufer verabschieden. Keystone

Reichelt: «Nach 20 Jahren ist der Zeitpunkt gekommen»

Skifahrer Hannes Reichelt beendet nach zwei Jahrzehnten im Weltcup seine Karriere. Der mittlerweile 40-jährige Österreicher teilte am Rande des Saisonfinales in Lenzerheide mit, er habe «das Gefühl gehabt, dass nach 20 Jahren im Skiweltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden». Grösster Erfolg von Reichelt war der Gewinn der Goldmedaille im Super-G bei der WM 2015. Bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen hatte er bereits Silber in dieser Disziplin geholt, drei Jahre zuvor die kleine Weltcup-Kristallkugel. Der Salzburger siegte ausserdem 13 Mal im Weltcup, darunter 2014 bei der Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel.

FIS-Renndirektor in Isolation

Der im Weltcup der Männer für die technischen Disziplinen zuständige Emmanuel Couder hat einen positiven Corona-Test abgeliefert. Der Franzose befindet sich gemäss dem Internationalen Skiverband FIS in Selbstisolation.

Beim Weltcup-Finale in Lenzerheide hat Hannes Trinkl Couders Aufgaben übernommen. Der Österreicher ist bei der FIS der Verantwortliche für die Speed-Disziplinen.