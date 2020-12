Legende: Fährt sie Rennen oder trainiert sie? Wendy Holdener. Keystone

Holdener für die Rennen in Val d'Isère fraglich

Nachdem die Rennen in St. Moritz vor 10 Tagen dem starken Schneefall zum Opfer gefallen sind, nehmen die Ski-Frauen ab Freitag in Val d'Isère einen neuen Anlauf, um in die Saison zu starten. Nicht mit dabei wird dann womöglich Wendy Holdener sein. Die Schwyzerin will erst kurzfristig über einen Einsatz entscheiden, nachdem sie in den letzten Rennen unglücklich abgeschnitten hatte. In Courchevel war sie im Riesenslalom einmal ausgeschieden und einmal 21. geworden. Nach dem Rennen meinte sie: «Im Moment ist einfach der Wurm drin.»