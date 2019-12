Mehr aus dieser Rubrik

Pause für Feller

Manuel Feller wird beim Weltcup-Riesenslalom am Sonntag in Beaver Creek nicht starten können. Der Tiroler hat im Training im nahegelegenen Copper Mountain einen akuten Bandscheibenvorfall erlitten. Wie lange Feller ausfallen wird, steht noch nicht fest. Der momentan bestklassierte Österreicher in den technischen Disziplinen hofft auf eine Rückkehr im Januar.

Gisin verzichtet auf Start

Marc Gisin liess nach dem Training in Beaver Creek (USA) verlauten, dass er wie bereits in Lake Louise nicht am Rennen starten würde. Für eine Standortbestimmung und einen Schritt zurück zum Vertrauen sei das Training wichtig gewesen. «Für einen Start am Rennen ist es aber nach wie vor noch etwas zu früh, da ich noch nicht ganz ans Limit gehen kann», so Gisin.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Jasmine Flury verletzt Verhaltene Schweizer im Abfahrtstraining von Beaver Creek 04.12.2019 Mit Video

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Rennen der Männer in Beaver Creek am Wochenende wie folgt auf SRF zwei/SRF info und in der SRF Sport App: Freitag, 18:40 Uhr: Super-G

Samstag, 18:50 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 17:40 Uhr: Riesenslalom, 1. Lauf (SRF info)

Sonntag, 20:35 Uhr: Riesenslalom, 2. Lauf