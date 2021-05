FIS-Präsidium: Lehmann tritt gegen ein Trio an

Legende: Wird er Kasper-Nachfolger? Urs Lehmann steigt ins Rennen um den Posten des FIS-Präsidenten. Keystone

Lehmann gegen eine Britin und zwei Schweden

Nun ist es nach Ablauf der Anmeldefrist offiziell: Die Wahl um die Nachfolge von Gian Franco Kasper als FIS-Präsident wird zu einem Vierkampf. Der aktuelle Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann tritt dabei gegen die Britin Sarah Lewis sowie die beiden Schweden Johan Eliasch und Mats Arjes an. Die wegen der Coronavirus-Krise um ein Jahr verschobene Wahl findet am 4. Juni per Video-Konferenz statt. Die FIS wird seit 1998 von Gian Franco Kasper geleitet. Vor dem mittlerweile 77-jährigen Bündner hatte der Berner Marc Hodler den Verband ab 1951 präsidiert.