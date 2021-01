Positiver Corona-Test bei Waldner

FIS-Renndirektor Markus Waldner wird vom 22. bis 24. Januar bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel nicht vor Ort sein. Der Südtiroler hat am Wochenende nach den Weltcup-Slaloms in Flachau einen positiven Corona-Test abgeliefert und sich in Selbstisolation begeben. Nach dem positiven Befund sind alle Personen (vorab sein Mitarbeiterstab), die zuletzt intensiven Kontakt hatten mit Waldner, ein weiteres Mal auf das Virus getestet worden. Die Ergebnisse fielen negativ aus. In Kitzbühel, wo zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen, wird Waldner durch seine Assistenten Emmanuel Couder und Hannes Trinkl vertreten.