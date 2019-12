Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Wird von einer Verletzung zurückgeworfen Jasmine Flury. Freshfocus

Flury fällt wohl für längere Zeit aus

Ausführliche Abklärungen am Donnerstagabend an der Universitätsklinik Balgrist ergaben, dass Jasmine Flury am rechten Knie eine Knochenimpression am äusseren Schienbeinplateau sowie eine Zerrung des Innenbandes erlitten hat. Eine Operation ist nicht nötig. «Ob Jasmine Flury in dieser Saison nochmals ins Renngeschehen eingreifen kann, können wir erst im Verlauf der Rehabilitation definitiv beurteilen», so der Teamarzt Walter O. Frey. Nach ihrem Sturz beim Einfahren vor dem ersten Training zur Frauen-Abfahrt in Lake Louise war die 26-jährige Bündnerin vorzeitig aus Kanada in die Schweiz zurückgereist.