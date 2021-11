Gino Caviezel führt Aufgebot für Lech-Zürs an

Legende: War 2020 beim Nachtrennen in Lech-Zürs dabei Gino Caviezel. Keystone

6 Swiss-Ski-Fahrer für Lech-Zürs nominiert

Am kommenden Sonntag findet in Lech-Zürs das nächste Weltcup-Rennen statt. Für das Parallel-Rennen nominierte Swiss-Ski 6 Fahrer. Angeführt wird das Aufgebot von Riesenslalom-Spezialist Gino Caviezel. Daneben sind Thomas Tumler, Daniele Sette, Cédric Noger, Marco Reymond und Livio Simonet für die Schweiz am Start. Letzterer wird dabei zu seinem Debüt im Weltcup kommen. 2020 hatten Semyel Bissig und Caviezel die Plätze 5 und 6 belegt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Parallel-Rennen in Lech-Zürs der Männer am Sonntag ab 15:50 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Die Frauen stehen tags zuvor um 16:50 Uhr im Einsatz. Auch dieses Rennen gibt's live bei SRF.