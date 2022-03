Grossaufgebot: 16 Schweizerinnen in Lenzerheide am Start

Legende: Im olympischen Super-G holte sie Gold Triumphiert Lara Gut-Behrami auch in Lenzerheide? imago images

Am Wochenende steht in Lenzerheide das nächste Schweizer Heim-Highlight an. Während am Samstag ein Super-G-Rennen über die Bühne geht, messen sich am Sonntag die Riesenslalom-Fahrerinnen. Swiss-Ski geht dabei mit einem Grossaufgebot auf Weltcup-Punktejagd. Beim Super-G treten gleich 11 Schweizerinnen an: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin, Jasmine Flury, Joana Hählen, Wendy Holdener, Jasmina Suter, Priska Nufer, Stephanie Jenal, Noémie Kolly und Nathalie Gröbli. Im Riesenslalom sind neben Gut-Behrami, Gisin, Holdener, Jasmina Suter und Nufer auch Camille Rast, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Vivianne Härri und Vanessa Kasper im Aufgebot.

Goggia nicht am Start

Nicht mit von der Partie sein wird Sofia Goggia. Die Italienerin, die in Peking in der Abfahrt Silber gewonnen hatte, hat sich entschlossen, die verbleibenden Energien auf das Weltcupfinale in Courchevel (16. März) zu konzentrieren. Damit lässt die Leaderin auch die technischen Rennen in Are vom nächsten Wochenende aus. Sowohl in der Super-G-Wertung als auch im Gesamtweltcup liegt Goggia vor Saisonabschluss auf dem 3. Rang.