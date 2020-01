Legende: Mit der Hilfe der Schneekanonen konnte eine Weltcup-taugliche Piste in Adelboden hergerichtet werden. Keystone

Genug Schnee in Adelboden

Die Weltcuprennen der Männer am übernächsten Wochenende in Adelboden sind aus schneetechnischer Warte gesichert. Die FIS gab nach einer Schneekontrolle grünes Licht für die Rennen am Chuenisbärgli. Am 11. und 12. Januar stehen ein Riesenslalom und ein Slalom im Programm.