Legende: Lässt den Riesenslalom in Are aus Lara Gut-Behrami. Keystone

Gut-Behrami reist nicht nach Are

Lara Gut-Behrami lässt den Weltcup-Riesenslalom am Freitag in Are aus. Die Tessinerin hatte am Sonntag beim Einfahren für den Riesenslalom in Lenzerheide einen Schlag erwischt und danach auf einen Rennstart verzichtet. Die 30-Jährige liess durchblicken, deswegen auch nicht in den schwedischen Skiort zu reisen. Der Start beim Saisonfinale in Courchevel (16.-20.3.) soll gemäss der Olympiasiegerin aber nicht in Gefahr sein.

Schweizer Aufgebot für Are Box aufklappen Box zuklappen Riesenslalom: Michelle Gisin, Wendy Holdener, Camille Rast, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Mélanie Meillard, Vivianne Härri, Vanessa Kasper und Elena Stoffel Slalom: Holdener, Gisin, Rast, Aline Danioth, Meillard, Stoffel und Nicole Good

Saisonende für Cornelia Hütter

Die Österreicherin Cornelia Hütter wird auf das Weltcup-Finale kommende Woche in Courchevel-Méribel verzichten. Sie war am 27. Februar in der zweiten Abfahrt in Crans-Montana beim Zielsprung schwer gestürzt. Dabei hatte sich die 29-Jährige eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma zugezogen sowie beide Knie leicht lädiert. Im Alltag komme sie bereits wieder gut zurecht, sagte Hütter am Mittwoch in einem Online-Gespräch, doch die erste Woche nach dem Sturz habe sie wegen Geräusch- und Lichtempfindlichkeit fast in vollständiger Finsternis verbracht.