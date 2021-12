Hählen muss pausieren

Joana Hählen hat sich bei der Abfahrt in Val d'Isère vom Samstag eine Knieverletzung zugezogen. Die Bernerin zog sich bei der harten Landung nach einem zu weiten Sprung einen Schlag aufs Knie zu. Ein MRI ergab nun, dass Hählen neben einer Knieprellung eine Zerrung des Innenbands erlitt. Sie werde in den nächsten 2 Wochen zuhause «eine intensive Reha» vornehmen, erklärte die 29-Jährige. Ihr Ziel sei weiterhin, die Rennen im Januar zu bestreiten. Am 15. und 16. Januar stehen in Altenmarkt-Zauchensee eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.

Liensberger fällt wegen Corona aus

Die beiden Riesenslaloms am Dienstag und Mittwoch in Courchevel gehen ohne Katharina Liensberger über die Bühne. Wie die Österreicherin in den sozialen Medien verlauten liess, wurde sie positiv auf Corona getestet. Die Doppel-Weltmeisterin von Cortina d'Ampezzo war im ersten und bislang einzigen Riesenslalom der Saison auf Rang 4 gefahren. Ebenfalls corona-bedingt in Courchevel fehlen wird Lara Gut-Behrami.