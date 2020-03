Hintermann verletzt sich am Knie

Niels Hintermann ist am Donnerstag beim Abfahrtstraining im norwegischen Kvitfjell gestürzt. Nach dem Sturz verspürte der 24-jährige Swiss-Ski-Athlet starke Schmerzen im linken Knie. Die ersten Untersuchungen in Norwegen zeigten glücklicherweise keine relevanten strukturellen Schädigungen auf. Das Knie erlitt eine Überdehnung des Kapsel-Band-Apparats und des angrenzenden Weichteil-Gewebes. Hintermann reist am Freitag für weitere Untersuchungen zurück in die Schweiz. Ob er diese Saison nochmals ins Renngeschehen einsteigen kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.