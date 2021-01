Hintermann in Kitzbühel zurück – starke Schweizer im Europacup

Legende: Ist zurück auf der Piste Niels Hintermann. Freshfocus

Hintermann im Schweizer Aufgebot für Kitzbühel

Swiss Ski hat am Dienstag das Aufgebot für die Speed-Rennen in Kitzbühel vom kommenden Wochenende bekanntgegeben. Mit dabei ist auch Niels Hintermann. Der Zürcher hatte sich Ende Dezember im 2. Training für Bormio bei einem Sturz verletzt, ist nun aber wieder einsatzbereit. In Kitzbühel finden zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und ein Super-G (Sonntag) statt.

Schweizer Aufgebot für Kitzbühel Abfahrt: Beat Feuz, Carlo Janka, Urs Kryenbühl, Niels Hintermann, Gilles Roulin, Ralph Weber, Marco Odermatt. Zudem werden Stefan Rogentin und Nils Mani in einer internen Quali um den letzten Startplatz fahren. Super-G: Marco Odermatt, Beat Feuz, Urs Kryenbühl, Gino Caviezel, Stefan Rogentin, Loïc Meillard. Für die letzten beiden Plätze im Super-G wird es ebenfalls noch eine interne Quali geben.

Europacup: Erneut ein Schweizer Sieg

Die Schweizer Fahrer überzeugten auch beim 2. Europacup-Super-G in Zinal. Einen Tag nach Lars Rösti gewann Josua Mettler. Der St. Galler, der sich vor einem Monat an den Schweizer Meisterschaften Super-G-Gold hatte umhängen lassen, siegte erstmals auf Stufe Europacup. Mit Ralph Weber auf Platz 3 stand ein weiterer Schweizer auf dem Podest. Rösti verlor als Fünfter eine halbe Sekunde auf den 22-jährigen Mettler.