Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Da war an Skifahren nicht zu denken In Val d'Isère liess das Wetter am Samstag kein Rennen zu. Keystone

Riesenslalom wird in Hinterstoder nachgeholt

Der ursprünglich am Samstag in Val d'Isère geplante Weltcup-Riesenslalom der Männer, der dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, wird am Sonntag, 1. März, in Hinterstoder nachgeholt. Damit trägt der Wintersportort in Oberösterreich drei Wettbewerbe aus. Zuvor finden am Freitag eine alpine Kombination und am Samstag ein Super-G statt.