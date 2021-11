Ärzte geben Holdener grünes Licht

Anfang Oktober zog sich Wendy Holdener im Training Verletzungen an beiden Händen zu. Nun kehrt die Schwyzerin bereits am kommenden Wochenende in Levi in den Weltcup zurück. Das gab sie auf Instagram bekannt. Nach erfolgreichen Trainings mit zunächst speziellen Toren gaben die Ärzte grünes Licht für die Starts in den beiden Slaloms vom Samstag und Sonntag. «Es fühlt sich unwirklich an, aber ich freue mich, dass ich sagen kann: Levi, ich komme!», schrieb die 28-Jährige. In Levi stand Holdener 3 Mal auf dem Podest.