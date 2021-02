Trainerwechsel im Frauen-Team

Wendy Holdener und der österreichischer Coach Klaus Mayrhofer haben ihre Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Mayrhofer war auf diese Saison hin zu Swiss-Ski gestossen. In der täglichen Arbeit hätten beide feststellen müssen, dass «ihre Trainingsphilosophien nicht bestmöglich miteinander vereinbar» seien, so Swiss-Ski in einer Medienmitteilung. Holdener wird vorerst in den normalen Trainingsbetrieb des Schweizer Teams integriert, Mayrhofer innerhalb des Verbands eine andere Aufgabe als Trainer übernehmen.

Wegen Wetter und Piste: Kein Training in Garmisch

Das erste Training im Hinblick auf die Weltcup-Abfahrt der Männer am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ist aufgrund der Witterungsbedingungen und zur Schonung der Piste abgesagt worden. Das nächste Training ist für Donnerstag geplant, am Freitag findet ein Super-G statt.