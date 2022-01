Favoritensieg bei Exhibition-Slalom im Wallis

Der zum 4. Mal ausgetragene und gut besetzte Exhibition-Nachtslalom in Crans-Montana wurde zur Beute des Schweden Kristoffer Jakobsen. Der als Favorit gehandelte Co-Leader im Slalom-Weltcup setzte sich im finalen Durchgang vor den beiden Italienern Stefano Gross und Manfred Mölgg durch und sicherte sich damit den Sieg. Mit Tanguy Nef schaffte auch ein Schweizer den Sprung in die Top 5.

Müde Gisin legt Wettkampfpause ein

Michelle Gisin fehlt im Aufgebot von Swiss-Ski für die Speedrennen am kommenden Wochenende im österreichischen Zauchensee. Die Engelbergerin fühle sich müde und legt deshalb eine Wettkampfpause ein. Zuletzt schied die stark in die Saison gestartete Gisin am Dienstag im Slalom von Schladming zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen wegen eines Einfädlers aus. In Zauchensee, wo sie vor zwei Jahren als Abfahrts-Dritte letztmals in einem Speedrennen auf das Podest gefahren war, ist am Samstag eine Abfahrt und tags darauf ein Super-G geplant.

