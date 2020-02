Legende: Musste operiert werden Loïc Meillard. Keystone

Meillard muss nach OP pausieren

Loïc Meillard muss auf einen Start an den Weltcuprennen im japanischen Yuzawa Naeba an diesem Wochenende verzichten. Der 23-jährige Neuenburger zog sich anfangs Woche beim Freeriden eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zu und musste operiert werden. Wie lange Meillard ausfällt, ist nicht klar. «Ich nehme Tag für Tag und muss schauen, wie die Wunde heilt», so der Walliser. In Japan finden ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) statt.