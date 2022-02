Legende: Dreifache Europacup-Saisonsiegerin Juliana Suter Keystone

Juliana Suter erhält Aufgebot für Crans

Über ein Jahr nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt von St. Anton könnte Juliana Suter am Wochenende in Crans-Montana ihr Weltcup-Comeback geben. Die 23-jährige Schwyzerin figuriert im Aufgebot von Swiss-Ski für die beiden Abfahrten im Wallis. Über einen Renneinsatz wird nach den beiden Trainings entschieden. Die Abfahrts-Junioren-Weltmeisterin von 2019 hatte sich am 9. Januar 2021 in St. Anton einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und die Saison beenden müssen. In diesem Winter glänzte sie bislang mit drei Siegen und zwei 2. Plätzen im Europacup.

00:18 Video Suters fataler Sturz Anfang 2021 Aus Sport-Clip vom 09.01.2021. abspielen

Europacup: Von Grünigen gewinnt vor Janutin

Noël von Grünigen hat im Europacup seinen ersten Sieg gefeiert. Der 26-jährige Berner, der in dieser Saison nur in einem Weltcup-Rennen punkten konnte, gewann den Slalom im schwedischen Almaasa mit einer halben Sekunde Vorsprung auf seinen Landsmann Fadri Janutin. Für den 21-jährigen Bündner ist es nach zwei Siegen bereits der dritte Europacup-Podestplatz in der laufenden Saison.