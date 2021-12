Nur 1 Training für die Speed-Frauen

Das Abschlusstraining für die erste Abfahrt der Frauen im kanadischen Lake Louise ist abgesagt worden. Grund dafür sind die warmen Temperaturen sowie anhaltende Arbeiten an der Piste. Die Absage des Trainings erfolgte auch mit dem Gedanken, die Strecke für die Abfahrten vom Freitag und Samstag sowie den Super-G am Sonntag herrichten zu können. Damit müssen die Speed-Fahrerinnen das Rennen am Freitag (ab 20:15 Uhr auf SRF zwei) mit nur einem Training in Angriff nehmen. In diesem hatte Sofia Goggia/ITA am Dienstag die Bestzeit aufgestellt.

00:58 Video Tschuor: «Für die 3 Renntage sieht es gut aus» Aus Sport-Clip vom 02.12.2021. abspielen

Elena Stoffel im Europacup auf dem Podest

Elena Stoffel hat sich beim Europacup-Slalom im österreichischen Pass Thurn den 2. Platz gesichert. Die 25-Jährige büsste bei ihrem 6. Podestplatz auf dieser Stufe 0,87 Sekunden auf Siegerin Emma Aicher ein. Wie die 18-jährige Deutsche bestritt auch Stoffel 4 Tage zuvor noch den Weltcup-Slalom in Killington (USA). Dort holte die Walliserin nach überstandener Kreuzbandverletzung als 25. ihre ersten Punkte seit Februar 2020. Aicher hingegen, die zuvor in den Slaloms in Levi als 14. und 23. überzeugt hatte, verpasste die Teilnahme am Finaldurchgang.