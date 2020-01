Keine Männer-Rennen in Yanqing – Kein Frauen-Training in Sotschi

Legende: Hier werden diese Saison keine Rennen gefahren Das Skiresort in Yanqing. imago images

Olympische Test-Rennen in Yanqing abgesagt

Die stete Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst wie erwartet auch den alpinen Ski-Weltcup der Männer. Die Abfahrt (15.2.) und der Super-G (16.2.) am übernächsten Wochenende wurden abgesagt. Die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes FIS klären nun eine Ersatzvariante ab, wo die beiden Wettkämpfe allenfalls ausgetragen werden können. Die Rennen in Yanqing waren als Test-Wettkämpfe im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vorgesehen. Im kommenden Winter sind in Yanqing die Test-Rennen der Frauen geplant. Die FIS wird nun versuchen, auch für die Männer eine Olympia-Generalprobe anzusetzen.

Training in Sotschi kann nicht stattfinden

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Sotschi ist abgesagt worden. Grund dafür sind der anhaltende Neuschnee und die schlechte Sicht in Rosa Chutor, dem Austragungsort der olympischen Skirennen 2014. Am Donnerstag und Freitag sind zwei weitere Trainings für die Abfahrt vom Samstag angesetzt. Am Sonntag steht zudem ein Super-G an.

Matthias Mayer verpasst Rennen in Garmisch

Matthias Mayer muss auf den Start in den Weltcup-Rennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Der Kärntner hat sich einen grippalen Infekt eingefangen. Mayer hatte in Wengen überraschend die Kombination und am Samstag in Kitzbühel die Abfahrt gewonnen. In Garmisch-Partenkirchen stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Riesenslalom auf dem Programm.

