Legende: Im Verletzungspech Vize-Junioren-Weltmeisterin Noémie Kolly. Freshfocus

Lange Pause für Noémie Kolly

Die 21-jährige Schweizerin Noémie Kolly stürzte in der vergangenen Woche im Riesenslalom-Training in Saas-Fee schwer. Dabei zog sich die B-Kader-Athletin eine Kreuzbandverletzung am rechten Knie zu. Dabei wird der komplette nächste Ski-Winter ohne die Schweizer Speed-Spezialistin stattfinden. In der letzten Saison hatte die Freiburgerin an den Junioren-Weltmeisterschaften hinter Teamkollegin Juliana Suter in der Abfahrt die Silbermedaille geholt.