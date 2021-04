Kopp tritt vom Spitzensport zurück

Rahel Kopp beendet im Alter von 27 Jahren ihre Karriere. Wie Swiss Ski in einer Medienmitteilung schreibt, sei ihr Entscheid zum Rücktritt nach einem längeren Prozess gefallen. Im Weltcup klassierte sich Kopp viermal in den Top 10, dies jeweils in der Kombination. Ihr Bestresultat erreichte sie als Vierte im Februar 2019 in Crans-Montana. Zudem schaffte es die Allrounderin nach ihrem Debüt auf höchster Stufe im Oktober 2013, in allen Disziplinen Weltcup-Punkte zu erringen. An den Junioren-Weltmeisterschaften 2015 in Hafjell gewann die St. Galler Oberländerin Gold in der Kombination und Bronze im Super-G.