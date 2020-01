Legende: Muss pausieren Urs Kryenbühl. Keystone

Saisonaus für Kryenbühl?

Der Sturz von Urs Kryenbühl beim ersten Abfahrtstraining in Wengen hat Folgen. Untersuchungen in der Universitätsklinik Balgrist haben eine Zerrung im Bereich der Syndesmose am rechten Sprunggelenk ergeben. Eine Operation ist nicht nötig. Ob Kryenbühl diese Saison wieder ins Renngeschehen eingreifen kann, wird der Heilungsverlauf zeigen. Der 24-Jährige hatte Ende Dezember in Bormio überraschend den 2. Platz belegt.

Abschlusstraining in Wengen am Donnerstag

Am Donnerstag findet in Wengen das zweite und letzte Training zur Lauberhorn-Abfahrt statt. Dies bestätigte die Rennleitung am frühen Mittwochabend. Über eine allfällige Programm-Rochade am Wochenende aufgrund der schlechten Wettervorhersagen wollen die Verantwortlichen erst am Donnerstag entscheiden. Es steht im Raum, die Abfahrt erst am Sonntag auszutragen. In diesem Fall würde der Slalom bereits am Samstag stattfinden.