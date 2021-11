Legende: Teil des Riesenslalom-Teams in Killington Lara Gut-Behrami. Keystone

Gut-Behrami in den USA dabei

Am Samstag findet mit dem Riesenslalom in Killington das nächste Weltcuprennen der Frauen statt. Im Aufgebot von Swiss-Ski findet sich auch Lara Gut-Behrami wieder. Über ihre Teilnahme am Rennen herrschte zuletzt Unsicherheit. Denn um in die USA einreisen zu dürfen, ist eine vollständige und mindestens 14 Tage alte Corona-Impfung obligatorisch. Gut-Behrami wartete ab, ehe sie sich laut Medienberichten im Oktober erstmals impfen liess. Ebenfalls den Riesenslalom bestreiten werden Michelle Gisin, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Andrea Ellenberger, Simone Wild und Camille Rast. Am Sonntag im Slalom gesellen sich zu Gisin, Holdener, Rast und Meillard noch Elena Stoffel sowie Nicole Good.