Legende: Dürfen sich auch 2022 auf Rennen freuen Fans in Lenzerheide. Keystone

2022 zwei Frauen-Rennen in Lenzerheide

Der alpine Ski-Weltcup gastiert in der Saison 2021/22 in Lenzerheide. Die Bündner Feriendestination erhielt den Zuschlag für einen Riesenslalom und einen Slalom der Frauen am 5. und 6. März 2022. Nach 2016 und 2018 wird damit zum 3. Mal auf der Weltcupstrecke «Silvano Beltrametti» gefahren. Das nächste Mal macht der Weltcup im kommenden Winter in Lenzerheide Halt.