Letzter Startplatz an Schmidiger

Legende: In Sölden am Start Reto Schmidiger. Keystone/Archiv

Trainer entscheiden sich für Schmidiger

Reto Schmidiger komplettiert das Schweizer Team im Weltcup-Riesenslalom am Sonntag in Sölden. Der Nidwaldner hat den achten und letzten Startplatz nach einem Trainer-Entscheid erhalten. Die auf der Diavolezza in dieser Woche vorgesehene interne Ausscheidung konnte wegen einer Betriebsstörung der Bergbahn nicht ausgetragen werden. Schmidiger bestreitet erst seinen vierten Riesenslalom auf höchster Stufe.