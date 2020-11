Keine schwedischen Fahrerinnen in Levi

Die Slaloms der Frauen vom kommenden Wochenende in Levi werden wegen eines Corona-Falls ohne das schwedische Team ausgetragen. Die gesamte Mannschaft der Skandinavierinnen wurde von den finnischen Behörden in Quarantäne geschickt, wie ein Sprecher des schwedischen Verbandes sagte. Zuvor war ein Trainer des Teams bei der Ankunft in Finnland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt im Skiort in Lappland entschied daraufhin, alle Teammitglieder zu isolieren.

Riesenslalom-Gold an Reymond

Der Waadtländer Marco Reymond sicherte sich seinen ersten Schweizer Meistertitel bei der Elite. Der 26-jährige B-Kader-Fahrer gewann in Arosa Gold im Riesenslalom. Reymond, der Sohn von Erika Hess und des im Mai verstorbenen Skitrainers Jacques Reymond, siegte mit 43 Hundertsteln Vorsprung vor dem Nidwaldner Semyel Bissig. Gemeinsam Dritte wurden der Toggenburger Josua Mettler und der Bündner Daniele Sette. Titelverteidiger Cédric Noger kam nicht über Platz 7 hinaus. Nicht am Start waren unter anderen Marco Odermatt, Gino Caviezel, Loïc Meillard und Justin Murisier.