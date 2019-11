Liensberger darf nach Ausrüsterstreit in Levi an den Start

Legende: Kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren Katharina Liensberger. imago images

Happy End im Fall Liensberger

Katharina Liensberger figuriert beim Slalom in Levi wieder im österreichischen Kader. Die 22-jährige Technikerin hatte im Frühjahr den Ausrüster gewechselt. Weil dieser aber keine Skischuhe herstellte und Liensberger somit keinen vollständigen Ausrüstervertrag vorlegen konnte, war sie vom österreichischen Skiverband gesperrt worden. Am letzten Tag einer vom ÖSV gesetzten Frist hat die Vorarlbergerin nun einen neuen Vertrag mit ihrem vorherigen Ausrüster unterschrieben. Andernfalls drohte sie die ganze Saison zu verpassen.

Schweizer Aufgebot für Levi bekannt

Swiss Ski hat das Aufgebot für die beiden Slaloms in Levi bekanntgegeben. Bei den Frauen werden am Samstag in einer Woche Wendy Holdener, Michelle Gisin, Aline Danioth, Elena Stoffel, Charlotte Chable, Carole Bissig und Weltcup-Debütantin Selina Egloff am Start sein. Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard, Tanguy Nef, Luca Aerni, Sandro Simonet, Reto Schmidiger und Marc Rochat bestreiten am Sonntag den Männer-Slalom.

Nicht im Aufgebot ist Mélanie Meillard. Nach ihrer schweren Knieverletzung ist die 21-Jährige noch nicht bereit, Rennen zu bestreiten.