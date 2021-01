Legende: Verabschiedet sich aus dem Weltcup Julien Lizeroux. Keystone

Nach Schladming ist Schluss für Lizeroux

Julien Lizeroux hat seinen Rücktritt aus dem Ski-Spitzensport bekanntgegeben. Der Franzose, zweifacher WM-Zweiter 2009, wird am Dienstag im Alter von 41 Jahren sein letztes Rennen beim Weltcup-Slalom in Schladming bestreiten, teilte der französische Skiverband (FFS) am Montag mit. Im Weltcup stand Lizeroux seit seinem Debüt auf höchster Stufe vor 21 Jahren am 23. Januar 2000 in Kitzbühel bei 171 Starts 9 Mal auf dem Podium und holte 3 Siege, alle im Slalom.