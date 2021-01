Legende: Hat sich am Knie verletzt Luana Flütsch. Keystone

Schwere Knie-Verletzung bei Flütsch

Für Luana Flütsch ist die Saison bereits vorbei. Die 25-jährige Bündnerin zog sich am Dienstag beim 2. Europacup-Super-G in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verletzung des inneren und äusseren Meniskus am rechten Kniegelenk zu. Wie Swiss-Ski mitteilte, wird die B-Kader-Athletin am Freitag operiert. Flütsch ist nach Aline Danioth, Charlotte Chable, Andrea Ellenberger und Elena Stoffel die 5. Schweizer Weltcup-Fahrerin, die mit einem Kreuzbandriss ausfällt.