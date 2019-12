Legende: Erlitt einen Teilriss des rechten Gesässmuskels Nils Mani. Keystone

Mani verletzt sich in Bormio

Nils Mani hat sich am Samstag bei der Abfahrt in Bormio nach einem Sturz verletzt. Der 27-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle und flog in die Netze. Die Untersuchungen in der Schweiz haben einen Teilriss des rechten Gesässmuskels ergeben, wie Swiss-Ski mitteilt. Es handelt sich um eine Verletzung, welche nicht operiert werden muss, aber in der Regel einen mehrwöchigen Rehabilitationsprozess nach sich zieht.