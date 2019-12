Mélanie Meillard gibt in Lienz ihr Comeback

Legende: Blickt ihrem Comeback entgegen Mélanie Meillard. Keystone/Archiv

Mélanie Meillard kehrt in den Weltcup zurück

Fast zwei Jahre nach ihrem letzten Weltcup-Rennen kehrt Mélanie Meillard am Sonntag in Lienz auf höchster Stufe zurück. Die 21-jährige Walliserin bestreitet in Osttirol den Slalom. Meillard hatte sich 2018 einen Kreuzbandriss zugezogen, im Sommer verzögerte eine Bänderverletzung die Rückkehr. Die talentierte Technikerin kann im Slalom bereits 7 Top-10-Plätze im Weltcup vorweisen, im City Event von Oslo im Januar 2018 war sie als Dritte erstmals aufs Podest gefahren.