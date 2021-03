Mélanie Meillard in Isolation

Mélanie Meillard wurde anlässlich des Weltcups in Are positiv auf das Coronavirus getestet. Die 22-Jährige verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich seit Freitagabend in Isolation. Zuvor bestritt sie noch den ersten von zwei Slaloms in Are, wobei sie den 2. Lauf als 40. verpasste. Alle anderen Mitglieder des Schweizer Teams am Weltcup in Schweden gaben einen negativen Test ab.