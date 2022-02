Legende: Holte seinen 3. Podestplatz im Europacup Josua Mettler. Freshfocus

Zwei Podestplätze im Europacup

Dreieinhalb Wochen nach ihrem 3. Europacup-Sieg im Riesenslalom belegte die 28-jährige Schweizerin Simone Wild im Riesenslalom von Kopaonik in Serbien den 2. Platz. Einzig die österreichische Siegerin Elisa Mörzinger war schneller. Ebenfalls 2. wurde in der Europacup-Abfahrt der Männer in Kvitfjell der Schweizer Josua Mettler. Der 23-jährige Toggenburger verlor 36 Hundertstel auf Sieger Cameron Alexander aus Kanada.