Mölgg reisst sich das Kreuzband

Manfred Mölgg hat sich beim Riesenslalom am Samstag in Adelboden einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies teilte der italienische Verband am späten Samstagabend mit. Dem 37-jährigen Italiener droht damit das Ende der Karriere. Mölgg hatte bereits in der Vergangenheit mit verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen. Ob er weiterfährt, ist noch offen. 2021 finden die Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d'Ampezzo statt.

Saisonende für Adrien Théaux

Auch der französische Speed-Spezialist Adrien Théaux fällt für den Rest der Saison aus. Der 35-Jährige zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Der Sieger von bisher 3 Weltcuprennen werde in Lyon operiert, gab der französische Ski-Verband bekannt.