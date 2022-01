Legende: Hängt die Skier an den Nagel Nils Mani. Keystone

Karriereende von Mani

Nils Mani tritt zurück. Dies gab der 29-Jährige, der Ende 2012 im Weltcup debütiert hatte, auf seiner Website bekannt. Der Berner Oberländer fällte diesen Entscheid, nachdem er keine Chance mehr sah, am Ende der Saison zu den Top-25 der Welt zu gehören. In seiner Karriere fuhr er zweimal im Weltcup in die Top-10. Sein bestes Resultat ist ein 5. Rang in der Kombination von Wengen 2017.

Johnson erleidet Knieverletzung

Breezy Johnson hat ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt. Die 26-Jährige verletzte sich bei einem Trainingssturz in Cortina am Knie. «Ich hätte es zwar mit einem Start versuchen können, aber das wäre nicht klug gewesen. Ich würde mehr Schaden anrichten und wäre auch nicht in Bestform», teilte Johnson mit.

02:26 Video Johnson fährt bei Sieg von Goggia aufs Podest (Archiv) Aus Sport-Clip vom 18.12.2021. abspielen

Chabloz verpasst Sieg hauchdünn

Yannick Chabloz hat am Tag nach seiner Selektion für die Olympischen Spiele den Sieg in der Europacup-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm ganz knapp verpasst. Der 22-jährige Nidwaldner musste sich dem Kanadier James Crawford nur um eine Hundertstel geschlagen geben. Für Chabloz war es auf zweithöchster Stufe der 3. Podestplatz.