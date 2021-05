Vlhova verpflichtet Pini als Coach

Mauro Pini ist der neue Trainer von Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova. Die 25-jährige Slowakin hatte sich kürzlich nach fünf Saisons von Trainer Livio Magoni getrennt. «Für den Moment haben wir uns auf ein Jahr geeinigt. Es besteht aber die Absicht, nach vorne zu schauen auf den nächsten olympischen Zyklus», erklärte Pini gegenüber RSI. Für den Tessiner ist es eine Rückkehr in den Ski-Weltcup: Der 56-Jährige trainierte in der Vergangenheit schon Maria José Rienda Contreras, Lara Gut-Behrami und Tina Maze. Für Swiss-Ski war er als Trainer auf verschiedenen Ebenen tätig. In den letzten Jahren arbeitete Pini unter anderem als Experte für RSI.