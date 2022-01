Legende: Klappt's mit dem «Freitesten»? Vincent Kriechmayr hofft noch auf eine Teilnahme in Wengen. imago images

Kriechmayr fehlt (noch) in Wengen

Einen Tag nach Slalom-Spezialistin Katharina Truppe ist auch im österreichischen Männer-Kader ein Covid-19-Fall bekannt geworden. Abfahrtsweltmeister Vincent Kriechmayr wurde positiv auf das Coronavirus getestet und stand beim ersten Training am Dienstag am Lauberhorn deshalb nicht am Start. Der Oberösterreicher hofft aber gemäss Verband, rechtzeitig einen negativen Test vorlegen und ins Berner Oberland nachreisen zu können.