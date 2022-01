Rast, Danioth und Meillard in Schladming am Start

Schweizer Trio wieder dabei

Das Aufgebot von Swiss-Ski für den Frauen-Nachtslalom vom Dienstag in Schladming (ab 17:55 Uhr live auf SRF zwei) umfasst 7 Fahrerinnen. Wieder zum Aufgebot gehören Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard. Das Trio hat die letzten beiden Slaloms in Zagreb und Kranjska Gora wegen positiven Corona-Tests verpasst. Daneben sind auch Wendy Holdener, Michelle Gisin, Elena Stoffel und Nicole Good in Österreich dabei. Letztere hatte am Sonntag in Kranjska Gora als 23. erstmals Weltcuppunkte gewonnen.