Legende: Setzte sich im Europacup durch Camille Rast. Keystone

Rast gewinnt im Europacup vor Egloff

Camille Rast steigerte sich im zweiten Europacup-Riesenslalom im italienischen Andalo zum Sieg. 24 Stunden nach Platz 2 triumphierte die 22-jährige Walliserin auf zweitoberster Stufe zum zweiten Mal nach 2017. Rast setzte sich mit 0,75 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Swiss-Ski-Teamkollegin Selina Egloff durch.

Olympia-Saison für Pertl gelaufen

Für den 25-jährigen Österreicher Adrian Pertl ist die Olympia-Saison frühzeitig zu Ende. Der WM-Zweite im Slalom von Cortina erlitt am Samstag im ersten Lauf des Riesenslaloms in Val d'Isère eine schwere Knieverletzung. Untersuchungen in seiner Heimat, wo er noch am Sonntag operiert wurde, ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung im rechten Knie.