Legende: Gibt er bald den Rücktritt bekannt? Hannes Reichelt. Keystone

Reichelt bestreitet diese Saison keine Rennen mehr

Hannes Reichelt hat seine Saison nach Problemen mit dem linken Knie vorzeitig beendet. Der 40-jährige Österreicher trat in der Weltcup-Abfahrt in Saalbach nach seinem Fast-Sturz im Mittwoch-Training nicht mehr an und wird auch den Super-G am Sonntag auslassen. Er wird sich am Montag einer MRI-Untersuchung unterziehen. Weil sich Reichelt ohne Exploit weder in der Abfahrt noch im Super-G für das Weltcup-Finale der Top 25 qualifiziert hätte, wäre seine Saison am Sonntag ohnehin zu Ende gegangen. Ob er seine Karriere fortsetzen wird, will der Super-G-Weltmeister von 2015 erst später entscheiden.