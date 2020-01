Legende: Ersatzort gefunden Die in Yanqing geplanten Speedrennen finden in Saalbach-Hinterglemm statt. Reuters

Yanqing-Rennen neu in Saalbach

Nach der Absage der Weltcup-Rennen der Männer im chinesischen Yanqing hat die FIS einen Ersatzort bestimmt. Die Abfahrt (13.2.) und der Super-G (14.2.) finden neu in Saalbach-Hinterglemm statt. Am Mittwoch hatte die FIS die beiden Rennen in Yanqing, die als Test-Wettkämpfe im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vorgesehen waren, aufgrund der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus' abgesagt.

Abfahrerinnen müssen sich weiter gedulden

Wegen der aktuellen Wettersituation musste auch das 2. Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Sotschi abgesagt werden. Bereits am Mittwoch hatte das Training in Rosa Chutor, dem Austragungsort der olympischen Skirennen von 2014, nicht durchgeführt werden können. Für Freitag ist ein weiteres Training geplant. Am Samstag soll die Abfahrt folgen, am Sonntag der Super-G.

Auch Männer können nicht trainieren

Stunden nach dem Frauen-Training ist auch die Übungsfahrt der Männer für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden. Die Kandahar-Piste war nach Neuschneefällen mancherorts zu weich und konnte auch durch intensive Arbeiten nicht mehr fahrbar gemacht werden. Am Freitag bleibt eine weitere Chance für das erforderliche Training für die Abfahrt vom Samstag. Am Sonntag ist in Garmisch zudem ein Riesenslalom geplant.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 17:10 Uhr, 30.01.20